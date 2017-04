O reforço do Estado social, a solidariedade entre gerações e o investimento na educação são as principais opções para “reduzir de forma consistente e duradoura a pobreza” no país, defendeu terça-feira o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Vieira da Silva falava na Fundação INATEL, num debate sobre a pobreza e os objetivos da ONU para 2030 de a reduzir para metade.

Salientando que as desigualdades geram pobreza e que esta tem de ser vista numa perspetiva económica (pobreza dos países), educativa (diferentes acessos à educação) ou regional (assimetrias regionais), o ministro lembrou as crises dos últimos anos e salientou a necessidade de “concentrar energias” nos três eixos.

O primeiro, o fortalecimento do Estado social, porque é errada a ideia de que o combate à pobreza é apenas papel da sociedade civil, disse o ministro.

O Estado não deve fazer tudo, porque sou favorável a parcerias, mas políticas de combate à pobreza são função do Estado”, afirmou.

Depois é preciso, continuou, recuperar o valor da solidariedade entre gerações, que segundo Vieira da Silva sofreu um “ataque profundo”, exemplificado na redução do complemento solidário para idosos para valores abaixo do limiar da pobreza.

E em terceiro lugar investir na educação e formação, área em que a sociedade viveu também “um recuo nos últimos anos” e que foi atingida pelas crises.