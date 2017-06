Um dos temas do novo álbum de Jay-Z usa um excerto de uma música do grupo português Quarteto 111, de José Cid e Tozé Brito.

A música do cantor e produtor norte-americano, casado com Beyoncé, chama-se “Marcy Me” e usa um excerto de “Todo o Mundo e Ninguém”, do Quarteto 111, lançado na década de 70.

“Marcy Me” é um dos temas de "4:44", o novo álbum de Jay-Z, que é produzido por No ID.

O disco, o 14.º da carreira de Jay-Z, foi lançado no serviço de streaming que o próprio músico criou, o Tidal. De resto, nesta plataforma os nomes dos músicos portugueses surgem nos créditos atribuídos à música.

Pode ouvir a música "Marcy Me" aqui.

Ouça ainda a música do Quarteto 111 que inspirou Jay-Z.