"De Portugal para el Mundo" é assim que começa o single de Luciana Abreu de apoio à Seleção Nacional para o Mundial 2018 na Rússia, que vai acontecer entre os dias 14 de junho e 15 de julho. O vídeo da música "Pula Pula", lançado há menos de 24 horas, já tem cerca de 240 mil visualizações. Nos comentários, os fãs da cantora mostram-se satisfeitos e dão os parabéns à cantora pela música.

Mas, no Twitter, as reações são diferentes e a maioria dos utilizadores tem criticado o uso de outras línguas por se tratar de uma música de apoio à Seleção Portuguesa.

São músicas como a da Luciana Abreu de apoio à seleção que o mundo ainda pensa que somos uma colônia espanhola... — Rosa 🎮🃏 (@Filipe_R0sa) 17 de maio de 2018

Porque nada melhor para apoiar a seleção portuguesa do que a luciana Abreu fazer uma musica em q a primeira frase é em espanhol🤔 — Eduarda dorey (@eavado) 17 de maio de 2018

O "hino" da Luciana Abreu é uma mixórdia de línguas, ideias desapegadas, nomes e verbos. — DIOGO SENA (@eusouosena) 16 de maio de 2018

O vídeo foi gravado nas imediações do Estádio António Coimbra da Mota e nas instalações do Centro de Treino e Formação Desportiva do clube Estoril Praia. A música, que conta com a colaboração do DJ Maci, tinha sido lançada a 4 de abril e, segundo Luciana Abreu, é um hino à equipa das Quinas.