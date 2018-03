O Presidente da República recusou-se hoje a comentar a situação do PSD, cujo secretário-geral se demitiu no domingo, recordando apenas que “há valores fundamentais” e que “não vale tudo na política”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à margem de uma visita à Fundação Champalimaud, que hoje reuniu o Conselho de Curadores, no mesmo dia em que o seu mentor, António de Sommer Champalimaud, completaria 100 anos de idade.

“Não me posso pronunciar sobre a vida interna dos partidos”, afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, sublinhando que “um Presidente não pode intervir na vida interna de nenhum partido, a começar na vida interna do seu partido”.

Desta forma, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar a demissão do secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, que no domingo anunciou esta decisão no seguimento de polémicas em redor do seu currículo.

Instado a comentar a necessidade de ética na política, o Presidente da República disse que “há valores fundamentais, que estão na Constituição que tem uma visão personalista da política”.

“Não vale tudo na política. Respeito a dignidade da pessoa humana. Há ética na política, há ética na nossa Constituição”, adiantou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou, depois, “o vigor físico, o dinamismo e uma capacidade de trabalho e inventiva ilimitados” de António de Sommer Champalimaud.