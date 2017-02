O PSD entregou esta quinta-feira no Parlamento um voto de condenação intitulado “Em defesa dos valores da relação transatlântica”, onde exprime “muita preocupação” com as recentes tomadas de posição da nova administração norte-americana.

No voto, o PSD pede ao Governo português que, no âmbito das organizações internacionais de que faz parte, “dê voz a esta reprovação” e renove os desígnios que formam a estrutura básica da relação transatlântica, apelando à União Europeia para que fale “a uma só voz” na defesa dos compromissos internacionais e dos direitos humanos, “incluindo os direitos dos refugiados”.

De acordo com fonte parlamentar, a deputada do PSD e ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz assinou o voto que o BE apresentará sobre este tema e que condena as recentes declarações e deliberações da administração Trump.

Também dois deputados socialistas – Alexandre Quintanilha e Pedro Bacelar Vasconcelos – subscreveram o voto do BE, apesar de a bancada do PS ter um voto próprio.

O voto do PSD tem como primeiros signatários o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, o líder parlamentar, Luís Montenegro, a vice-presidente do partido Maria Luís Albuquerque e os ‘vices’ da bancada Hugo Soares e António Leitão Amaro.

O texto começa por referir a importância da “comunidade transatlântica das democracias” como “um espaço de cooperação para as liberdades e prosperidades dos povos”.

“Nesta comunidade, os Estados Unidos da América desempenham um papel incontornável na defesa destes valores, e a aliança histórica que têm com a Europa, e com Portugal em particular, levam-nos a reafirma-los nesta época de grandes incertezas”, refere o texto.

Os sociais-democratas salientam que a vitalidade da relação transatlântica tem dependido do compromisso com o livre comércio, com as organizações internacionais e multilaterais e “com a credibilidade, robustez e eficácia da aliança de segurança e defesa na NATO”, bem como com princípios como a não-discriminação.

“É com muita preocupação que, atendendo a estes considerandos, temos assistido às mais recentes tomadas de posição da nova administração norte-americana, a que acresce uma inversão da política que orientou os Estados Unidos desde o pós-II Guerra Mundial no que toca às relações com a União Europeia”, refere o texto.

O PSD salienta que as tomadas de posição da administração liderada por Donald Trump – num texto em que nunca se refere o nome do novo presidente norte-americano – “no abandono unilateral da promoção do comércio livre, na desvalorização das convenções internacionais e organizações internacionais, nas declarações de fragilização da NATO e na opção por métodos discriminatórios na política dos refugiados” terão “efeitos negativos para as relações entre as duas margens do Atlântico norte”.

Além do PSD, BE e PS, também o PCP e CDS-PP apresentaram votos de condenação sobre esta temática, que serão votados na sexta-feira.

Fonte da bancada do PSD remeteu para sexta-feira o anúncio do sentido de voto do partido relativamente aos vários textos.

CDS alerta para efeitos negativos na ordem internacional

O CDS-PP apresenta na sexta-feira um voto de condenação pelas restrições à entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países, apontando para os "efeitos negativos que pode gerar na ordem internacional".

"A Assembleia da República, relembrando a importância da relação sólida de amizade e aliança entre Portugal e os EUA, expressa a sua preocupação pela ordem executiva, adotada pela nova administração norte-americana, e pelos efeitos negativos que pode gerar na ordem internacional; e lamenta o agravamento das divergências entre a UE e os EUA na gestão e perceção das ameaças que se colocam à nossa segurança comum", lê-se na parte deliberativa do voto.

Nos considerandos do "voto de condenação e preocupação" apresentado pelos centristas sobre as restrições introduzidas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, à entrada de cidadãos de sete países, considera-se que a decisão "rompe com os fundamentos humanistas da civilização ocidental, a melhor tradição norte-americana" e "induz uma desconfiança e uma fratura que minam a conjugação de esforços, no plano multilateral, com vista a controlar a crise migratória".

"Não obstante reconhecermos que se trata de uma decisão soberana, adotada pela administração norte-americana, e que só às suas autoridades cabe analisar a constitucionalidade da mesma, é fundamento de particular preocupação", começam por afirmar os centristas.

O texto alude à "gravidade do atual momento" e considera "desejável que os EUA reassumam um papel central e liderante como ponto de referência indispensável do mundo ocidental para as questões relativas à democracia, paz, estabilidade e segurança internacionais".

"Na gestão da maior crise humanitária desde a II Guerra Mundial, exige-se, no domínio do relacionamento transatlântico, uma crescente convergência de sensibilidade política e cooperação entre parceiros. A comunhão de valores tão incontornáveis como a defesa do Estado de Direito, da democracia, e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais são fatores aglutinadores dessa cooperação", lê-se no voto.

Na passada sexta-feira Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspende durante 120 dias o programa de acolhimento de refugiados nos Estados Unidos e congela durante 90 dias a emissão de vistos para os cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen.