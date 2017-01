O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva vem, na terça-feira, ao “Jornal das 8”, na TVI, para uma entrevista com José Alberto Carvalho, sobre a descida da Taxa Social Única (TSU) e a discussão gerada em torno desta medida.

A descida da TSU em 1,25 pontos percentuais (para 22,5%) do salário que as empresas pagam à Segurança Social, foi acordada em concertação social como contrapartida pelo facto de os patrões darem o “sim” ao aumento do salário mí­nimo nacional. Os trabalhadores continuarão a pagar 11% de TSU. A medida tem causado desagradado junto dos partidos políticos.

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira que o Governo fez a sua parte e espera agora " a decisão do Presidente da República sobre o diploma, recusando antecipar a "discussão" que virá a seguir, numa altura em que a medida parece estar em risco de ser chumbada no Parlamento. Isto porque a descida da TSU para as empresas não merece a concordância de PCP e do Bloco de Esquerda, partidos que apoiam o Governo, e nem do PSD.