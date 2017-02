O PSD indicou hoje o deputado Emídio Guerreiro como novo presidente da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, para substituir Matos Correia, que se demitiu na semana passada. Isso não quer dizer que os trabalhos vão continuar de imediato. É que, em conjunto com o CDS-PP, o PSD solicitou a suspensão dos trabalhos até a comissão receber documentos em falta.

O novo líder da comissão surge depois da polémica em torno da dispensa de entrega de declarações no Tribunal Constitucional por parte da antiga administração da CGD que causou a primeira baixa no mundo da política: o social-democrata Matos Correia, que presidia à Comissão Parlamentar de inquérito, bateu com a porta.

Hoje, no final da reunião dos coordenadores da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), o deputado social-democrata Hugo Soares anunciou que o PSD e o CDS-PP entregaram já um requerimento pedindo a suspensão dos trabalhos da até que sejam entregues documentos da CGD, do Banco de Portugal, do Ministério das Finanças e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda de acordo com Hugo Soares, as restantes bancadas não quiseram votar hoje o requerimento, tendo pedido que a votação seja feita em plenário da comissão numa reunião marcada para 01 de março.

