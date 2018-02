O grupo parlamentar do PS vai promover várias audições a entidades ligadas ao setor das telecomunicações, ponderando alterações legislativas quanto às fidelizações dos clientes às operadoras, foi esta sexta-feira anunciado.

Há um conjunto de matérias que deveriam estar resolvidas com a alteração à lei feita em 2015, mas o processo não correu como devia. Deve fazer-se uma avaliação auscultando várias entidades no sentido de apurar que medidas devem ser tomadas para corrigir estas situações e proteger o consumidor", afirmou o deputado socialista Carlos Pereira, em declarações aos jornalistas, no parlamento.