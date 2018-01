O governo está a rever as regras aplicadas aos militares responsáveis pela guarda de material de guerra, ponderando o uso de “força letal”, por considerar que as limitações atuais “podem ser excessivas”, revelou esta terça-feira o ministro da Defesa.

Questionado pelo deputado do CDS-PP João Rebelo, na audição parlamentar na comissão de Defesa Nacional, Azeredo Lopes revelou que o ministério está a avaliar a “questão de saber quais são os meios de defesa alocados a quem tem à sua guarda armamento militar e de guerra”.

Em que condições se pode recorrer à força, até à força letal, está em discussão, ainda no interior da Defesa Nacional e por impulso do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, a possibilidade de olhar com mais realismo para aquelas que podem ser limitações excessivas neste plano”, declarou.