O congressista norte-americano Steve Scalise (republicano) elogiou esta terça-feira a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos no âmbito da NATO para combater o terrorismo, mas sem adiantar qual será a estratégia para a base das Lajes, nos Açores.

O membro do Congresso norte-americano elogiou o facto de Portugal "continuar a trabalhar com os EUA, através da NATO, para combater o terrorismo no mundo", no final de uma audiência com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Questionado pelos jornalistas sobre a posição relativamente à base militar norte-americana das Lajes, nos Açores, Steve Scalise remeteu a decisão para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Temos de ver o que a administração Trump define em termos de política de longo prazo. Mas Trump tem sido muito claro [na posição de] que quer trabalhar com os nossos parceiros para combater o terrorismo, de forma a proteger a América, que obviamente tem sido atacada, mas também tem acontecido na Europa", afirmou.

Steve Scalise lidera uma comitiva de nove congressistas dos EUA - sete republicanos e dois democratas -, que está a realizar uma visita a Portugal.