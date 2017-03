Haverá, pelo menos, sete casos de deputados sócios de empresas que beneficiaram de ajustes diretos com entidades públicas. O Jornal Económico denuncia a situação, na sua edição desta sexta-feira.

Embora o estatuto dos deputados preveja que eles podem trabalhar também como administradores, consultores ou advogados, por exemplo, não podem deter mais de 10% do capital social dessas empresas. Ora, segundo esta publicação, há oito deputados que têm, quase tantos do PS como do PSD.

Os socialistas são José Rui Cruz, Ricardo Bexiga, Luís Moreira Testa e Renato Sampaio.

Os social-democratas são Luís Montenegro (líder parlamentar), Fernando Virgílio Macedo e Paulo Rios de OIiveira. o Jornal Económico refere também o nome de Guilherme Silva, mas já não está a desempenhar funções na Assembleia da República.

Renato Sampaio disse, entretanto, que a empresa de construção em que aparece como sócio, na notícia hoje veiculada, está extinta desde 1995 e que a mulher só tem 8% da sociedade de arquitetura. Por isso, argumenta que não há incompatibilidade.

O jornal detalha as participações que cada deputado tem em determinadas empresas e escreve que alguns deles terão omitido, nos registos de interesses, participações que detêm noutras sociedades.

Em reação, o presidente da Subcomissão de Ética, o deputado do PSD Luís Marques Guedes, disse que a subcomissão, "como lhe compete, já solicitou aos deputados visados os esclarecimentos necessários para aferir das dúvidas que estão a ser colocadas". Fará, depois, pareceres individuais.

O estatuto dos deputados prevê que estes possam ser notificados pela Subcomissão de Ética para porem termo a esse conflito no prazo de 30 dias e poderão mesmo ser alvo de sanções, que podem passar pela "advertência e suspensão do mandaro enquanto durar o vício, e por período nunca inferior a 50 dias, bem como a obrigatoriedade de reposição da quantia correspondente à totalidade da remuneração que o titular tenha auferido pelo exercício de funções públicas, desde o início da situação de impedimento".