António Costa foi questionado esta quarta-feira sobre as acusações feitas pelo social-democrata Nuno Morais Sarmento, limitando-se a dizer que os debates que tinha de fazer "há onze anos", ou seja, quando era ministro da Administração Interna de José Sócrates, fê-los na altura.

"Eu não empurro nada. Eu não empurro coisa nenhuma dou a cara e assumo as responsbalidades. Os debates que tinha de fazer há 11 anos fiz há 11 anos, hoje faço aquilo que me compete fazer e o que me compete fazer é responder às populações."