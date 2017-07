Um ano depois da polémica, pediram a exoneração de funções os três secretários de Estado envolvidos no caso das viagens pagas pela Galp a governantes para assistir a jogos do Euro2016. Fazem-no agora, por terem solicitado ao Ministério Público a sua constituição como arguidos no inquérito em curso. Poderão estar a fazê-lo por antecipação, já que assumem ter tido conhecimento que "várias" pessoas foram constituídas arguidas.

“Os signatários solicitaram ao primeiro-ministro a exoneração das funções que desempenham”, afirmam, em comunicado conjunto enviado à Lusa, o secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira; o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.

Nem uma hora depois da notícia, o primeiro-ministro comunicou que aceitou os pedidos de exoneração, “apesar de não ter sido deduzida pelo Ministério Público qualquer acusação”, lê-se na nota oficial de António Costa.

Ponderando a vontade manifestada pelos senhores Secretáriosa de Estado, a avaliação que fazem das condições para o exercício das funções e de modo a não prejudicar o seu legítimo direito de defesa edecidi aceitar o pedido de exoneração, apesar de não ter sido deduzida pelo Ministério Público qualquer acusação, nem consequentemente uma eventual acusação ter sido validada por pronúncia judicial".

A decisão é justificada com a intenção de não prejudicar o Governo. Os três governantes dizem que decidiram “exercer o seu direito de requerer ao Ministério Público a sua constituição como arguidos”, depois de terem tido conhecimento de que “várias pessoas foram ouvidas pelo Ministério Público e constituídas como arguidas no âmbito de um processo inquérito relativo às viagens organizadas pelo patrocinador oficial da seleção portuguesa de futebol, durante o campeonato da Europa de 2016”.

Jorge Costa Oliveira, Fernando Rocha Andrade e João Vasconcelos afirmam que foram “sempre transparentes” sobre esta questão e “reafirmam a sua firme convicção de que os seus comportamentos não configuram qualquer ilícito”, o que dizem querer “provar no decorrer do referido inquérito”.

Todavia, nas atuais circunstâncias, entendem que não poderão continuar a dar o seu melhor contributo ao Governo e pretendem que o executivo não seja prejudicado, na sua ação, por esta circunstância”.

Caso rebentou há um ano

A polémica emergiu em julho do ano passado, durante o Euro 2016. A Galp pagou viagens de avião a estes três governantes para irem ver a Seleção Nacional a França. Logo a petrolífera que tem um conluio com o Estado de milhões de euros por resolver.

Um mês depois, em agosto, o Ministério Público fez buscas na Galp e abriu um inquérito, sem arguidos constituídos na altura.

O primeiro secretário de Estado a ser notícia foi o dos Assuntos Fiscais. Fernando Rocha Andrade disse, na altura, que pretendia reembolsar a Galp da despesa, embora tenha encarado com normalidade o facto de ter aceitado o convite da empresa. A própria Galp disse ser comum fazer convites do género.

Remodelação governamental à vista?

Estas demissões acontecem depois de durante a última semana se ter falado numa eventual remodelação, a primeira, do atual Governo socialista.

Essa hipótese ganhou palco mediático depois do incêndio em Pedrógão Grande e suas consequências fatídicas.

A isso, veio acrescer outro caso: o do roubo de armamento militar em Tancos, que provou a exoneração de cinco generais e a demissão voluntária de outros dois, em rota de colisão com o chefe de Estado-Maior do Exército.