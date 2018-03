O PS quer que as taxas moderadoras da saúde sejam calculadas em função dos rendimentos das famílias. Os socialistas já entregaram no parlamento uma resolução que pede ao Governo para adotar um plano de medidas para a melhoria do serviço nacional de saúde.

O plano prevê também o reforço do investimento público em meios humanos, técnicos e materiais.

O projeto de resolução será debatido no plenário amanhã.