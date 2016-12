O ministro Augusto Santos Silva viu-se obrigado a explicar-se e a pedir desculpa depois de ter sido filmado pela TVI a comparar a concertação social a uma “feira de gado”. As imagens foram divulgadas na crónica do jornalista Victor Moura-Pinto, Seis Por Meia Dúzia, emitida no dia de Natal. A comparação feita pelo governante não caiu bem no meio político, nem aos parceiros sociais.

“Não comparei a concertação a uma feira de gado, o que comparei foi a negociação que é habitual fazer-se em feiras portuguesas”, explicou à TVI24 o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Santos Silva começou por justificar-se assim: “Quem as conheça [as feiras de gado] sabe bem quão dura pode ser a negociação, quão complexa pode ser a transação, que é caracterizada pela honradez das partes. Um acordo celebrado com a palavra ou com um aperto de mão vale mais do que um contrato assinado em cartório de notariado”.

A seguir, pediu desculpa pela comparação: "Essa conversa particular, em tom de brincadeira, é tornada pública, as palavras assumem outro significado. E, evidentemente, eu não quero que haja nenhuma espécie de dúvida. Portanto, primeiro, se algum parceiro social se sente desconfortável ou melindrado com as minhas palavras que foram tornadas públicas, a minha obrigação é dar esta explicação, esclarecer este sentido e pedir desculpa pela liberdade de linguagem que me permiti utilizar numa conversa privada entre amigos".

O motivo para o perdão

O momento era de descontração e também celebração. No jantar de Natal do PS, o ministro do Trabalho, Vieira das Silva, foi o centro das atenções por ter conseguido fechar, horas antes, o acordo para o aumento do salário mínimo entre patrões e trabalhadores (exceto CGTP).

As negociações entre patronato e sindicatos foram feitas debaixo do chapéu do ministro Vieira da Silva e o feito, ou seja, o dito acordo, foi comentado da seguinte forma pelo ministro Santos Silva:

“Ali o Vieira conseguiu mais um acordo, pá”, comentou o ministro Santos Silva para com o seu colega socialista Eduardo Santos Silva, presidente da Assembleia da República. “Oh Zé António, és o maior… negociante! Grande negociante, era como uma feira de gado! Mas foram todos, menos a CGTP, hã…”.

Nos últimos dias, as declarações ganharam eco nas redes sociais e choveram críticas, desde logo pelos parceiros sociais. Contactado pelo jornal i, o presidente da Confederação dos Agricultores (CAP), João Machado, não achou "apropriado" o comentário do ministro. “Reconheço que o trabalho do ministro [Vieira da Silva] foi difícil e a sua posição foi importante, mas não me identifico com estas declarações [de Santos Silva]”, declarou. Da parte da UGT, José Abrão sublinhou que a concertação social é "um espaço sério de negociação". E, para o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o ministro Santos Silva, que tem a pasta dos Negócios Estrangeiros, "usou pouca diplomacia”.

