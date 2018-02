O novo presidente do PSD vai ser recebido por António Costa, esta terça-feira, às 12:00, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Este será o primeiro encontro entre os dois desde que Rui Rio foi eleito.

Esta segunda-feira, Rio foi ao Palácio de Belém dizer ao Presidente da República que está aberto ao diálogo com os outros partidos, de modo a concretizarem as reformas de que Portugal precisa.

Recorde-se que a possibilidade de uma aproximação dos sociais-democratas ao PS tem sido um dos temas mais "quentes" dentro do PSD, mesmo que o novo presidente já tenha rejeitado um eventual bloco central.

"Não há qualquer hipótese de um bloco central. Perdem tempo com o que não existe, nem existirá (...) Perdem tempo com o sexo dos anjos", disse Rui Rio, no congresso do partido, que se realizou no passado fim de semana.

Outra das polémicas do congresso foi a escolha de Elina Fraga para vice-presidente do PSD e Rui Rio escusou-se a abordar o tema esta segunda-feira.

Questionado se os militantes do PSD não merecem uma explicação, o novo presidente respondeu: "Merecem as explicações todas, mas não é aqui na sequência de uma reunião com o Presidente da República, onde naturalmente esse assunto não foi abordado".