O PSD apresenta na terça-feira um projeto de lei e três projetos de resolução para uma "descentralização universal de competências" em câmaras e entidades intermunicipais nas áreas da educação, saúde, ação social, gestão florestal e da orla costeira.

O projeto de lei visa dar continuidade ao maior impulso descentralizador dos últimos tempos, implementado pelo Governo PSD-CDS/PP, e, aproximando os serviços das populações, proceder à descentralização universal de competências para as câmaras e entidades intermunicipais nas áreas da educação, saúde, ação social, gestão florestal, gestão da orla costeira, medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar", revelou o PSD.

Os sociais-democratas apresentam na terça-feira em conferência de imprensa as iniciativas legislativas, mas anteciparam alguns aspetos dos projetos no seu boletim informativo, contando-se, entre as medidas previstas no projeto de lei, também a "atribuição de novas competências às freguesias ao nível da gestão territorial".

Entre os projetos de resolução, conta-se uma recomendação ao Governo para que "dê continuidade ao trabalho iniciado pelo XIX Governo Constitucional para ter efeitos já no próximo mandato autárquico", através da celebração de contratos com os municípios e entidades intermunicipais para delegação de "competências nos domínios da saúde, da educação e da cultura".

Outro projeto de resolução visa recomendar ao Governo que, no respeito da autonomia local, proceda à criação de Centros de Serviços Partilhados e Valor Acrescentado ao nível das entidades intermunicipais", revelam os sociais-democratas.

O PSD apresenta ainda outro projeto de resolução para que o "Governo proceda à reorganização e Prestação de Serviços de Atendimento da Administração Pública, na sequência da Estratégia para a Reorganização dos Serviços da Atendimento na Administração Pública - Programa Aproximar".

"Para tal, recomenda-se ao Governo que, no primeiro semestre de 2017 proceda à celebração e implementação dos contratos com os municípios das comunidades intermunicipais que foram definidas como piloto, e que alargue gradualmente a estratégia a todo o território", apresentam.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, defendeu no início de janeiro um amplo consenso partidário para a descentralização e reforço de competências do Poder Local.

A melhor forma de homenagear os autarcas que ao longo destas últimas quatro décadas contribuíram para o Poder Local democrático é dar-lhes um grande voto de confiança naquilo que são as autarquias locais. E a melhor forma de formular esse voto de confiança é, efetivamente, reforçar as competências e os meios das autarquias", declarou o líder socialista.

"O próximo ciclo dos autarcas a eleger em outubro deste ano deve ser marcado por mais meios, mais competências e mais responsabilidades para poderem servir ainda melhor as suas populações", acentuou António Costa, que falava, a 4 de janeiro, numa sessão de homenagem aos autarcas socialistas eleitos nas primeiras autárquicas pós-25 de Abril.

O Presidente da República apelou aos partidos para que rapidamente cheguem a um "acordo de regime" para aprovar legislação que "leve mais longe o sonho do poder local democrático" e reforce a descentralização.

Freguesias estão favoráveis à descentralização

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) transmitiu ao ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, a sua posição "globalmente favorável" à proposta de lei para a descentralização de competências para as autarquias, desde que acompanhada dos necessários recursos financeiros.

Numa carta enviada hoje ao ministro com a área das autarquias, o presidente da Anafre, Pedro Cegonho, transmitiu a posição "globalmente favorável, a um maior movimento de descentralização do Estado e dos municípios para as freguesias".

No documento, a que agência Lusa teve acesso, a Anafre defende que "a descentralização de competências se opere através da criação de um sistema jurídico de novas competências próprias e universais para as freguesias".

A previsão de "um modelo de repartição e transferência efetiva de competências que respeite uma aplicação diferenciada, de acordo com o contexto local das autarquias em cada concelho" é outra condição proposta na carta.

A Anafre preconiza ainda que "seja estatuído um modelo descentralizado de definição de recursos sustentáveis para o exercício das referidas novas competências e, uma vez repartidos esses recursos descentralizadamente, que exista um mecanismo de transferência financeira dos mesmos, a partir do Orçamento do Estado, por dedução nas receitas dos respetivos municípios".

Esta posição resulta de uma breve apreciação do projeto de lei pela comissão permanente do conselho diretivo da Anafre, que reserva "a emissão de parecer detalhado, com análise técnico-jurídica, artigo a artigo, para a Assembleia da República, em sede de apreciação na especialidade", após envio da proposta pelo Governo.

A carta formaliza a concordância global ao projeto de lei apresentado pelo Governo, para a descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, já transmitida pelo presidente da Anafre, Pedro Cegonho, numa reunião que decorreu na sexta-feira à tarde com o ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.

O projeto de lei prevê a transferência de competências para as autarquias nos domínios, entre outros, da educação, ensino e formação profissional, ação social, saúde, proteção civil, cultura, património, habitação, áreas ribeirinhas e marítimas fora da exploração portuária e a gestão territorial.

Estamos todos de acordo que é necessário aproximar a decisão dos cidadãos e o exercício que nós fazemos é, relativamente a cada tema, ver até onde é que é possível encontrar a melhor solução que melhor sirva os cidadãos", referiu, na sexta-feira, o ministro após uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sobre a descentralização de competências.

Segundo o governante, a par da transferência de competências está também em discussão "a necessária revisão da Lei de Finanças Locais, que acompanhará o processo mal se conclua a fase de definição do quadro de descentralização", juntamente com um conjunto de diplomas complementares.