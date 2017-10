Pedro Santana Lopes assumiu no Jornal das 8 da TVI, na primeira grande entrevista após se apresentar como candidato à presidência do PSD, que o facto de Pedro Passos Coelho ter desistido de se recandidatar foi decisiva para que ele próprio avançasse.

Santana Lopes considerou também diferente uma possível candidatura à Câmara de Lisboa, que não ocorreu, porque "não se justificava: "Aqui é Lisboa e o país. E as ideias que tenho há anos quero pôr em prática no meu país".

Eu já exerci estes cargos. Não é por uma ambição vã", frisou o antigo líder do PSD e primeiro-ministro que considera ter "o dever" de se candidatar à presidência do partido - o "PPD/PSD"; como sempre refere - e vencer Rui Rio.

Para ganhar, se Deus quiser e as coisas estão a correr bem" , afirmou Santana Lopes, que, tal como acentuou no passado domingo, na apresentação da sua candidatura, diz ter vindo para "clarificar. Para unir depois".

Questionado sobre o que pensa de Rui Rio, também candidato, antigo autarca do Porto e vice-presidente quando Santana Lopes liderou o PSD, o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa preferiu responder em contraponto ao seu adversário.

Ele respondeu, tanta coisa que nos separa. Eu prefiro dizer o contrário: tanta coisa que nos une. Somos do mesmo partido, ele foi meu vice-presidente, ganhámos câmaras municipais no mesmo dia: ele ganhou a Câmara Municipal do Porto, eu ganhei a Câmara Municipal de Lisboa" , referiu Santana Lopes.

Sem negar as referências críticas a Rui Rio feitas na apresentação da sua candidatura, mas não o fazendo declaradamente na entrevista à TVI, Santana Lopes assumiu ainda assim que, "nos últimos anos, a atitude em relação ao partido" será o que os separa.

Pertencemos a um partido. Isto não é a guerra do Vietname. Nem as eleições legislativas. O partido vai escolher o líder mais adequado a este ciclo político" , frisou Pedro Santana Lopes.

Sem querer visar o seu "oponente", Pedro Santana Lopes disse, contudo, esperar que Rui Rio "reflita sobre a reação que teve", quando recusou a ideia de participar em debates nas distritais do PSD.

Na entrevista, Pedro Santana Lopes disse achar que tem "os melhores projetos, as melhores ideias", assumindo que a sua "obsessão não é o défice zero, mas é o crescimento".

Crescimento, aumentar e melhorar a produtividade em Portugal", defendeu o candidato à liderança do PSD, denunciando haver um "problema do modelo de crescimento, das elites políticas e económicas, como se viu por histórias dos últimos anos, que tratatm mais de si do que do desenvolvimento equilibrado do país".