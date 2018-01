O presidente eleito do PSD, Rui Rio, reúne-se na quinta-feira à tarde com o ainda líder dos sociais-democratas, Pedro Passos Coelho.

De acordo com uma nota enviada à imprensa pela estrutura de Rui Rio, o encontro está marcado para as 15:00, na sede nacional do PSD, em Lisboa.

Rui Rio venceu no sábado as eleições diretas no PSD e será o 18.º presidente do partido: segundo os resultados provisórios, Rio, com 22.611 votos e 54,37%, ganhou com uma vantagem de 3.617 votos sobre Santana, que recolheu 18.974 (45,63%).