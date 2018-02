Rui Rio discursou durante cerca de 45 minutos no encerramento do Congresso do PSD e deixou várias críticas à gestão do Governo, sobretudo nas áreas da saúde, educação, segurança e apelou à descentralização.

Ana Catarina Mendes, vice-presidente do PS, esteve presente no Congresso a representar os socialistas e no final disse que o seu partido sempre disponível para o diálogo e que quer ouvir ideias do PSD.

"O PS sempre esteve disponível para todos os diálogos, aquilo que se esperava neste congresso era que houvesse propostas concretas para sabermos que diálogo [é que o PSD quer], mas é de sublinhar de forma positiva a intenção de Rui Rio de vir ao diálogo com o Partido Socialista", disse.

A socialista rejeitou algumas ideias que Rui Rio deixou no seu discurso: “Temos hoje o maior crescimento económico desde o início do século; temos hoje uma taxa de desemprego histórica só comparável com os anos 2004; temos hoje um crescimento efectivo de postos de trabalho – são mais 280 mil postos de trabalho –; temos um défice mais baixo da histórica portuguesa e conseguimos começar a baixar a dívida pública. Esta solução de Governo é uma solução de Governo que tem produzido resultados muito positivos e são esses resultados positivos que nunca desviaram o PS da sua matriz ideológica e da sua convicção europeísta que tem produzido resultados positivos."

A reação do CDS-PP

Assunção Cristas representou o CDS-PP e no final destacou a "boa convergência" com Rui Rio.

"Ouvi com muita atenção o discurso, e com agrado, porque pudemos constatar que muitos temas aqui trazidos pelo novo líder do PSD vão na linha do trabalho que o CDS tem vindo a fazer, consistentemente e há muitos anos, e de forma mais intensa de há dois anos a esta parte, em que nos temos focado nas preocupações do dia-a-dia", começou por dizer.

A líder do CDS conta com Rio para derrotar a "esquerda unida".

"Temos aqui um partido que é um partido amigo, que é um partido parceiro, com o qual esperamos poder derrotar as esquerdas unidas e ter uma verdadeira alternativa para os portugueses no futuro. Também a trabalhar para ter um CDS muito forte, e entendemos que os dois em conjunto podemos fazer a diferença em Portugal", concluiu.

A reação do PCP

Armindo Miranda, da Comissão Política do PCP, esteve no Congresso e criticou o discurso de Rui Rio: "“Se alguma vez ele vier a ser primeiro-ministro, e esperemos que não, o roubo nos salários e nas pensões, o que tem sido conseguido nos últimos anos, vai regressar ao que estávamos há dois anos.

O representante comunista diz que o discurso indica que o PSD “vai continuar com a velha política” que “trouxe [o país] até estas situação dramática”, afirmou Armindo Miranda, depois de ouvir a intervenção do novo líder do PSD no encerramento 37.º Congresso social-democrata, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa.

UGT quer continuidade da relação que tinha com Passos

A UGT também marcou presença no Congresso e, à saída, Carlos Silva disse que quer manter relação com Rui Rio, que tinha com Passos Coelho:

"Eu falei muito bem com o doutor Pedro Passos Coelho, tínhamos muitas divergências, tivemos muitas posições críticas. As divergências com o Governo foram sempre ultrapassadas através do diálogo. A democracia é cada um poder dizer aquilo que pensa, aquilo que acha que deve ser a sua visão de futuro, a sua estratégia. Foi isso que fizemos com o doutor Passos Coelho, é isso que eu faço com o doutor António Costa, que fiz com o doutor Portas e que faço agora com a doutora Assunção Cristas. Fiz com o doutor Passos e vou fazer naturalmente com o doutor Rio.”