Convidado de um jantar para assinalar o ano novo chinês, Pedro Passos Coelho considerou fundamental que o país se mantenha aberto ao investimento externo, desafiando o atual Governo a estar atento a esses interesses.

No seu discurso, agradeceu o convite da Liga Portuguesa dos Chineses em Portugal que juntou cerca de 200 pessoas no Casino da Póvoa de Varzim. E falou ainda da importância do investimento externo.

Podemos em conjunto fazer muito mais do que foi feito até hoje. Apesar de já não estar no Governo, não tenho dúvidas em afirmar que as autoridades portuguesas podem empenhar-se um pouco muito mais em fazer um melhor acompanhamento de todos aqueles que escolheram Portugal para viver, trabalhar e investir", disse Pedro Passos Coelho.

Antes, o ex-primeiro-ministro referiu, perante os presentes que enquanto exerceu funções públicas viu o investimento chinês ter "muita relevância em Portugal".

[O investimento chinês foi] aquele a que esteve associado a propostas com mais mérito e que acrescentavam mais valor às operações que estavam a ser desenvolvidas. Portanto só posso cumprimentar os investidores chineses por terem apresentado melhores propostas, com mais ambição e com mais qualidade do que os outros fizeram", resumiu.

A perder competititvidade

Para Pedro Passos Coelho, no que respeita ao investimento e crescimento do país, é possível "fazer muito mais do que foi feito até hoje".

É verdade que conseguimos fixar muito desse investimento, mas também é verdade que me parece que estamos a perder agora um bocadinho de competitividade", declarou.

Assim, o líder do PSD aconselhou o Governo a "reservar uma parte do rendimento que extraiu" para qualificar os serviços de apoio e de acompanhamento aos empresários. Porque "muitos desses investidores que procuraram Portugal nem sempre encontram a resposta mais atempada para as preocupações que têm".

Por fim, depois de reservar grande parte do discurso à economia, Passos Coelho vincou que a "relação cultural, a política, é também decisiva em muitos aspetos".