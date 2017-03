O Governo está a reunir-se hoje no Parlamento com todos os partidos com assento parlamentar a respeito do Novo Banco, segundo apurou a TVI.

Segundo fontes dos grupos parlamentares a decisão partiu do próprio Governo, por isso remetem para o Governo qualquer informação que deseje comunicar publicamente.

À TVI fonte da direção do CDS-PP confirmou a participação numa reunião solicitada pelo Governo, sobre o Novo Banco "com carácter meramente informativo". "No mais, quanto ao tema concretamente tratado, o Governo dispõe de uma maioria parlamentar de apoio, da qual o CDS não faz parte", acrescenta fonte da direção do partido.

Conversas que surgem numa altura em que se abre a possibilidade de o Estado ficar com 25% da parte "boa" do ex Banco Espírito Santo, no âmbito do processo de venda do Novo Banco.

Os bancos já fizeram saber que estão contra esta possibilidade, para a qual Bruxelas também está a olhar, embora com a imposição de mais algumas condições.

Fonte bloquista reiterou à Lusa que a questão da venda do Novo Banco é “suficientemente importante” para ser debatida e votada no parlamento. Antes, Catarina Martins, disse que a solução é "o pior de dois mundos". Já o CDS-PP, na voz de Assunção Cristas, referiu apenas querer saber “em detalhe, exatamente qual é o projeto", porque "até agora o que há é notícias, mas não há nenhuma comunicação por parte do próprio Governo”.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha dito hoje que o Governo tem a expectativa de concluir a venda do Novo Banco até ao final desta semana.