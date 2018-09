O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira que "era bom" que o Estado, universidades e autarquias "trabalhassem para enfrentar o problema" da falta e preço do alojamento para os estudantes do Ensino Superior.

Essa matéria de alojamento de estudante será uma das matérias a incluir no Orçamento do Estado [para 2019]. Eu não queria para já dizer senão o que tenho dito em geral, que era bom que o Estado e também as universidades e também as autarquias trabalhassem para enfrentar esse problema, sobretudo nos grandes centros urbanos e metropolitanos", afirmou o chefe de Estado, na Maia, à margem de uma cerimónia que assinalou os 100 anos da Ordem de Malta.

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou ainda estar confiante sobre a aprovação do Orçamento de Estado para 2019: "Estou convencido que é claro na sociedade portuguesa de que não haverá nenhuma crise política, nem eleições antecipadas, ou seja, que o Orçamento de Estado será votado dentro do devido prazo."

Até porque, alertou, "não é bom para Portugal haver qualquer crise política que implicaria eleições antecipadas”,

Isso não é bom para Portugal, isso não vai acontecer", reiterou.

Sobre o conteúdo do documento que o Governo irá entregar na Assembleia da República em outubro, o Presidente da República não quis fazer comentários.

Eu sobre matérias do Orçamento do Estado, desde o momento em que arranca a preparação até que me chega às minhas mãos, não faço comentários. Vou esperar que seja votado na votação final global, já está marcada para o final de novembro e, depois, me chegue às mãos", referiu.

Outra das matérias que o chefe de Estado não quis comentar, argumentando que estão sob a alçada do Orçamento do Estado, foi a demissão de médicos nos hospitais portugueses e a qualidade da assistência prestada no Serviço Nacional de Saúde.