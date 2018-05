O ministro da Defesa português, Azeredo Lopes, considerou esta quinta-feira "uma excelente notícia" a nomeação de um novo embaixador de Angola em Portugal, por significar o retorno à normalidade.

Significa uma coisa muito simples, está resolvido o assunto da ausência de embaixador. Isto significa aquilo que tanto Portugal como Angola têm dito e insistido, a normalidade é um estado de espírito e é uma prática", disse o ministro em declarações à imprensa, à margem da cerimónia de assinatura, hoje, em Luanda, do Programa-Quadro de Cooperação 2018-2021.

O presidente angolano, João Lourenço, nomeou hoje Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, para o cargo de embaixador de Angola em Portugal, substituindo José Marcos Barrica, exonerado por decreto presidencial a 23 de abril.

Azeredo Lopes disse que interpreta a designação de um novo embaixador de Angola em Portugal uma boa novidade, pelo facto de "aquilo que é normalidade deixar de ser notícia".

Isso é uma boa notícia", disse o governante português, acrescentando que Angola e Portugal "são dois países que têm uma relação muito antiga e que não há nada que, evidentemente, possa vir a perturbar essa relação".

Carlos Carvalho Fonseca

O novo embaixador de Angola em Portugal, que foi assessor diplomático do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, vem preencher o cargo ocupado por José Marcos Barrica, deixado desde 04 de maio, data da publicação em Diário da República da exoneração do antigo representante da diplomacia angolana em território português.

Esta nomeação formal acontece precisamente uma semana depois de o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ter decidido enviar o processo que envolve o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, para julgamento em Luanda, um caso que há vários meses estava a causar mal-estar entre os dois países.

A Casa Civil do Presidente da República de Angola anunciou a 11 de maio, em comunicado, que João Lourenço transmitiu a vontade de reforçar a cooperação bilateral com Portugal na conversa telefónica que manteve no mesmo dia com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.