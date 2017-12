Os deputados da bancada comunista vão reunir-se em jornadas parlamentares nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2018 no distrito de Portalegre, anunciou esta quinta-feira uma fonte oficial do PCP.

Segundo fontes parlamentares, apesar de o programa de visitas e reuniões com diversas entidades, instituições e populações, ainda estar por definir, os deputados deverão concentrar-se em matérias como as "assimetrias regionais" e os "problemas da interioridade".

As últimas jornadas parlamentares do PCP realizaram-se entre 10 e 11 de abril, no distrito de Coimbra, centradas nos temas da "produção, emprego, soberania e libertação de Portugal da submissão ao euro".