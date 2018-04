O Governo aprovou estas quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Decreto-lei de Execução Orçamental (DLEO), confirmando o fim do corte de 5% nos salários dos membros dos gabinetes políticos e desvalorizando o atraso na aprovação do documento.

Não houve qualquer inconveniente significativo de aprovar mais tarde do que é costume ” o DLEO, “visto que a administração continuou a funcionar” , disse a ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

A ministra confirmou que o documento estabelece o fim do corte de 5% que estava a ser aplicado aos salários dos membros dos gabinetes políticos, tal como o Público avançou na semana passada.

A ministra adiantou que o fim dos cortes será feito de forma progressiva, ao mesmo ritmo do descongelamento das progressões dos funcionários públicos: 25% com efeitos a janeiro de 2018, 50% em setembro, 75% em maio de 2019 e 100% em dezembro de 2019.

Ao contrário do que se diz, os únicos que continuam com cortes são os membros do Governo” , afirmou Maria Manuel Leitão Marques.

Sobre as cativações, fonte da Presidência adiantou que há duas alterações, com a eliminação de cativações para o fundo da modernização da Justiça e a lei de programação militar.

Na segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esperar receber em breve para promulgação o DLEO, de forma a que entre em vigor em maio.

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma cerimónia na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o chefe de Estado referiu que este decreto "é muito importante para a aplicação do Orçamento de 2018".

Se for aprovado, por exemplo, na quinta-feira, e sendo possível tê-lo promulgado antes do fim do mês, é possível logo a seguir ao feriado do 1.º de Maio ter a aplicação do Decreto-lei de Execução Orçamental", acrescentou.