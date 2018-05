Termina nesta terça-feira, no Dia do Trabalhador, a 35.ª edição da Ovibeja, a feira agropecuária do Alentejo, e uma das mais mediáticas do país, que esgotou lotações durante sete dias. "Todo o Alentejo deste mundo" foi o mote deste ano, com o azeite e o vinho em destaque. Para celebrar os 35 anos, organização apostou, ainda, no cartaz de espetáculos para animar as "famosas ovinoites", do qual fizeram parte, por exemplo, os Xutos & Pontapés. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, estiveram na abertura do certame, mas por lá têm passado os líderes dos partidos, como Rui Rio (PSD), Catarina Martins (BE), Assunção Cristas (CDS-PP) e Jerónimo de Sousa (PCP), e até um comissário europeu, Carlos Moedas