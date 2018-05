O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reconheceu que a redução das portagens nas antigas Scut (vias sem custos para o utilizador) permitiu "poupar dezenas de milhões de euros aos utentes".

Segundo o ministro, a redução feita em agosto de 2016 de 15% nos preços das portagens nas autoestradas, para favorecer a mobilidade no interior do país, "foi significativa" e "já permitiu poupar dezenas de milhões de euros aos utentes ao longo deste período".

Questionado sobre uma eventual abolição, como é reclamado pelas Comissões de Utentes das autoestradas A23 e A25, referiu que tal medida teria um impacto "muito significativo" nas contas públicas.

"As pessoas têm que ter presente, e todos temos presente - obviamente, por alguma razão as portagens foram introduzidas nestas autoestradas - que as ditas receitas de portagens têm um impacto nas contas públicas e nós, se abolirmos essas portagens, temos um impacto muito significativo nas contas públicas", disse.

Pedro Marques explicou que o Governo está a analisar os resultados da política que implementou, "sempre com prioridade, e neste momento sempre com a maior atenção possível, à situação exatamente das empresas e do emprego, e naturalmente ao transporte de mercadorias no contexto destas regiões".

Assegurou que no trabalho a desenvolver na ferrovia e nas autoestradas "a prioridade será sempre, há de ser sempre, por melhores condições para o transporte de mercadorias, para a fixação de empresas no interior".

Depois de referir que os movimentos de utentes que reclamam a abolição das portagens nas antigas Scut "não andam nada a perder tempo", disse compreender que "tenham uma ambição".

Também disse que os movimentos reconhecerão que o Governo fez a primeira "alteração importante com a redução das portagens já realizada" e está a analisar "o que se pode fazer do ponto de vista de reforçar as políticas que favoreçam a mobilidade das empresas e do emprego" nas regiões do interior.

O governante esteve hoje na Guarda, no dia em que a Plataforma de Entendimento para a Reposição das Scut na A23 e na A25 realiza uma marcha lenta/buzinão, com início às 17:00, contra as portagens nas autoestradas A23 (Guarda-Torres Novas) e A25 (Aveiro-Vilar Formoso).

Pedro Marques falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração da Residência de Estudantes da Fundação João Bento Raimundo, que custou 1,3 milhões de euros, e tem capacidade para acolher 107 estudantes da Escola Profissional Ensiguarda.