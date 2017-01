Pedro Passos Coelho foi o primeiro a trazer a polémica em torno da redução da Taxa Social Única (TSU) ao debate quinzenal, esta terça-feira, no parlamento. O presidente do PSD fez notar que o ano parlamentar começou “com uma promessa de desentendimento” na maioria de esquerda. O líder dos sociais-democratas questionou o primeiro-ministro:

António Costa não respondeu diretamente à questão. Disse apenas que não havia "qualquer desentendimento" na maioria parlamentar e que o único partido que não estava a ser coerente nesta matéria era mesmo o PSD.

Numa segunda intervenção, Passos Coelho voltou a insistir no tema.

Mas o primeiro-ministro voltou a não responder diretamente à questão. António Costa lembrou que o Presidente da República já promulgou o decreto lei sobre a redução da TSU e que, agora, cada partido "assumirá as suas responsabilidades".

"O Governo fez o que consta no seu programa do Governo: aumentou o Salário Mínimo Nacional e negociou na concertação social. Verifico que o Presidente da República, em coerência com o que disse, cumpriu a sua função e promulgou o decreto lei. A partir daqui cada um cumprirá as suas responsabilidades, designadamente vossa excelência."