O líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, criticou na quinta-feira à noite, em Loures, o primeiro-ministro António Costa por ter feito uma "admoestação pública" à empresa Altice durante o debate sobre o estado da Nação no parlamento.

Não sei o que é que terá levado o dr. António Costa a, de certa maneira, fazer uma admoestação pública a uma empresa", afirmou o ex-primeiro-ministro, referindo-se à intervenção crítica do chefe do Governo para com a empresa detentora da PT.

O ex-primeiro-ministro, que falava na apresentação oficial do candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à Câmara de Loures, André Ventura, embora sem nomear a Altice, frisou não saber o que "leva o primeiro-ministro a atirar-se a uma empresa em particular".

Nunca, julgo eu, tinha ouvido um primeiro-ministro atirar-se assim publicamente a uma empresa. Acho que nem o engenheiro Sócrates teve coragem para fazer isto e, atualmente, o primeiro-ministro sente-se com à vontade de poder admoestar publicamente uma empresa privada", criticou Passos Coelho.

Para o líder do PSD, "o Estado tem de ter forma, através da regulação e através do próprio dispositivo legal, de garantir que as regras da concorrência se observam, que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados", incluindo através dos órgãos da administração das empresas.

É um péssimo sinal quando um primeiro-ministro e um Governo sentem que podem atuar desta maneira junto de uma empresa em particular", vincou Passos Coelho, acrescentando esperar que tenha sido "um deslize" e que "não volte a repetir-se", porque revelaria "uma perspetiva muito negativa da visão que um primeiro-ministro tem, numa economia social de mercado, do que é a função do Governo".

O antigo governante notou que os sociais-democratas estão "um bocadinho escaldados por ver governos socialistas meterem-se onde não devem, admoestarem aqueles que não conseguem controlar, ameaçar aqueles que não vêm ao beija-mão", acusando o Governo de atuar assim com entidades reguladoras e independentes do Estado.

O primeiro-ministro manifestou-se na quarta-feira, no parlamento, apreensivo com o futuro da PT, propriedade da multinacional Altice, temendo mesmo pelo futuro de postos de trabalho e apontando a uma das operadoras "falhas graves" no incêndio de Pedrógão Grande.

Receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela privatização [pelo anterior Governo PSD/CDS-PP] possa dar origem a um novo caso Cimpor, com um novo desmembramento que ponha não só em causa os postos de trabalho, como o futuro da empresa", declarou António Costa, na segunda ronda de questões colocadas pelos deputados no debate sobre o estado da Nação na Assembleia da República.

O governante socialista referiu depois esperar que a autoridade reguladora para as telecomunicações "olhe com atenção" para o que se passou com as diferentes operadoras nos incêndios de Pedrógão Grande.