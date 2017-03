O parlamento aprovou hoje uma proposta de lei do Governo para combater a discriminação racial e étnica, entre outras, bem como o reforço das sanções por discriminação de pessoas com deficiência.

O executivo socialista apresentou um regime jurídico para a "prevenção, proibição e combate à discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem", o qual mereceu votos favoráveis de todos os partidos, à exceção de PSD e BE, que se abstiveram.

O projeto de lei do CDS-PP aumentando as sanções por discriminação em razão de deficiência foi igualmente aprovado, com a abstenção do PSD e votos favoráveis das restantes bancadas partidárias.

Por fim, um projeto de lei do BE, alterando o Código Penal, para melhorar o combate à discriminação racial foi remetido para discussão na especialidade.