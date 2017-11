O ex-secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, considera que o Governo "tem de assumir a responsabilidade" pela aprovação do jantar da Web Summit no Panteão Nacional.

Apesar de o despacho que o permite ter sido aprovado pelo Governo anterior, Barreto Xavier lembra que a Direção Geral do Património Cultural, sob a tutela do ministério da Cultura, podia simplesmente ter negado a autorização.

"As regras preveem a possibilidade de dizer não e dizem, nomeadamente, que tem de ser avaliado. Quem tomou a decisão - e estamos a falar da Direção Geral do Património Cultural, que depende do atual ministro da Cultura - não depende de mim."

Em entrevista à TVI, o ex-secretário de Estado insistiu que o Governo "tem naturalmente de assumir a responsabilidade em relação a um organismo que tutela", acusando o Executivo de António Costa de "falta de coragem política", até porque o regulamento "permitia tomar a decisão certa de não permitir a atividade".

"Estranhei muito que o atual Governo remetesse para o Governo ao qual eu pertenci, de alguma forma, a responsabilidade por uma decisão que foi tomada pelo atual Governo. O atual Governo, que tanto se colou à Web Summit, quando corre mal o jantar da Web Summit no Panteão, a culpa já é do Governo anterior. Talvez também pudesse dizer que a Web Summit também foi começada e preparada pelo Governo anterior."

Jorge Barreto Xavier admite que não acha "adequado" este tipo de atividades no Panteão Nacional e garante que não teve conhecimento de alguma "do género da Web Summit" que se tenha realizado durante o seu mandato. Mas continua a defender a sua legislação.

"O que está em causa é que os monumentos nacionais há décadas que recebem atividades privadas - e bem - porque os monumentos não são espaços mortos, são espaços para se viver. É claro que, no caso específico do Panteão, temos coisas que devem ser tomadas com outra consideração, pela natureza espefícica do monumento, o seu sentido simbólico e pelas pessoas que lá estão."

O ex-governante destacou que "a novidade" é agora haver uma tabela de preços, que "permite transparência". Mas voltou a destacar que as autorizações "têm de ser avaliadas" pela Direção Geral do Património Cultural.