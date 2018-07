O líder parlamentar do PS afirmou hoje esperar que as negociações do próximo orçamento sejam caracterizadas pelo "indispensável sentido de responsabilidade", manifestando-se convicto de que os parceiros da esquerda não querem voltar a uma situação de isolamento político.

Carlos César falava na abertura da sessão plenária das Jornadas Parlamentares do PS, num longo discurso em que se referiu às negociações do Orçamento do Estado para 2019.

É uma apreciação que esperamos que seja concluída o mais depressa possível, que seja marcada pela convergência e pelo indispensável sentido de responsabilidade que estão envolvidos nesse diálogo. Outra coisa que não se espera dos partidos que certamente que se orgulham dos resultados destes três anos de atividade governativa, até porque nem o PS se desviou do seu percurso, nem os partidos que têm apoiado o Governo querem voltar a um regime de isolamento e a uma falta de influência na política portuguesa", declarou Carlos César, numa alusão ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Este domingo, o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, realçou que o partido “mantém a sua autonomia e a sua independência de avaliação” face a uma proposta que, sublinha, ainda não é conhecida.

Já o Bloco de Esquerda, pela voz de Catarina Martins, acusa o Governo de conhecer os custos quando aprovou a medida [para contar todo o tempo de serviço dos professores] e de estar aliado ao PSD nesta matéria. Isto depois de o primeiro-ministro, António Costa, reafirmar que não há dinheiro para levar a cabo a medida em causa.