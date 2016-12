De vez, o Presidente da República afastou dúvidas sobre uma qualquer eventual inconstitucionalidade do Orçamento do Estado para 2017. Algo que tinha afastado expressamente quando promulgou o OE2016 e que, agora, não referiu face à nova lei.

Se tivesse dúvidas de constitucionalidade, tinha suscitado essas dúvidas", afirmou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, na baixa lisboeta, à saída de uma visita à Sociedade de Geografia de Lisboa.

Na comunicação que fez sobre a promulgação do Orçamento do Estado para 2017, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que validava a lei, mesmo sem "concordar necessariamente em termos políticos nem em termos jurídicos com tudo quanto contém" o diploma.

Se está promulgado, está promulgado!", reforçou o Presidente, assinalando que o Orçamento para 2017 "vai entrar em vigor dia 01, depois de amanhã".

O Presidente não tem de estar a concordar com tudo o que é pormenor, se a solução é melhor ou pior", porque "não é essa a sua função", salientou, acrescentando que "se tivesse dúvidas de constitucionalidade, tinha suscitado essas dúvidas".

Quanto aos seus desejos para 2017, o chefe de Estado disse esperar "um ano com crescimento, com emprego, com estabilidade política e social".

"Um verdadeiro Museu das Descobertas"

Em visita à Sociedade de Geografia de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que o Governo tenciona "tudo fazer para valorizar esta instituição e o seu museu, como que transformado num verdadeiro Museu das Descobertas".

Por inerência, é o Chefe de Estado que preside à Sociedade de Geografia, localizada na Rua das Portas de Santo Antão, junto ao Coliseu dos Recreios e ao Ateneu Comercial de Lisboa.

O Presidente da República afirmou ter obtido a garantia junto do primeiro-ministro de que a "intenção do Governo" é de fazer uma intervenção "no quadro de um plano global que envolva esta área da cidade", incluindo também "o edifício vizinho de outra instituição" da Rua das Portas de Santo Antão, na baixa lisboeta, "e toda a envolvente urbanística".