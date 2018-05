O socialista António Arnaut morreu aos 82 anos, em Coimbra. Arnaut, que foi cofundador do Partido Socialista (PS) e ministro dos Assuntos Sociais, ficou conhecido como o criador do Serviço Nacional de Saúde.

O advogado, que nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.

Presidente honorário do PS desde 2016, Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.

O secretário-geral do PS, António Costa, decretou luto partidário, com a bandeira soicalista a meia haste em todas as sedes de país. Costa considerou que oAntónio Arnaut será recordado para a "eternidade" como "o pai" do Serviço Nacional de Saúde, resistente à ditadura e militante socialista "honrado".

O PS está de luto com o falecimento de António Arnaut, nosso presidente honorário. Fundador do PS, militante dedicado, honrou-nos como deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e como governante", referiu, aqui numa primeira alusão às funções Arnaut desempenhou como ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional liderado por Mário Soares.

"Para a eternidade todos o recordaremos justamente como o pai do SNS. À sua esposa, filhos e netos envio um abraço fraterno", acrescenta o líder socialista na sua nota.