O chefe da diplomacia do Reino Unido, Boris Johnson, desloca-se na sexta-feira a Lisboa, onde irá reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, anunciou esta terça-feira no Parlamento a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

O governante britânico estará na capital portuguesa na sexta-feira de manhã e terá um encontro com o ministro Augusto Santos Silva.

Virá para termos essa conversa [sobre o 'Brexit'], que é uma conversa muito importante, sobre o futuro", disse, na sua primeira audição parlamentar, Ana Paula Zacarias, que em julho integrou o executivo de António Costa, substituindo Margarida Marques, uma das governantes que saiu numa remodelação governamental.

A saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') foi um dos temas em debate esta terça-feira durante a audição da secretária de Estado na comissão parlamentar de Assuntos Europeus, dedicada às conclusões do Conselho Europeu da semana passada.

A governante defendeu que o Reino Unido "tem de responder em relação aos compromissos" financeiros, comentando que "há um cheque para pagar" e, que, "enquanto isso não estiver resolvido, não se pode avançar" para a segunda fase das negociações.

O futuro da relação entre Reino Unido e a UE será "um grande acordo comercial", que pode ser "um acordo como o que se fez com o Canadá, mas com outras valências, ou pode ser diferente, porque é um ex-membro" da União Europeia, sustentou.

Ana Paula Zacarias disse que se espera que este debate possa começar em dezembro, "se as primeiras questões forem resolvidas".

Além das obrigações do Reino Unido, estão por fechar na negociação temas como os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido no pós-Brexit, disse a governante, ressalvando que este é o aspeto que regista mais avanços. Outros assuntos ainda em debate são a questão da Irlanda, a reunificação familiar, a equiparação de habilitações e portabilidade das prestações sociais.