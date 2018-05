O PSD pediu, esta sexta-feira, a demissão do ministro da Saúde, considerando que, perante o “descalabro” no setor é a única atitude que se espera. Pouco depois, Adalberto Campos Fernandes reagiu ao apelo e afirmou que o partido "está a cavalgar uma espécie de frenesim populista".

"Nós já estamos habituados. Faz parte do exercício quase quinzenal. De 15 em 15 dias o que o PSD está a fazer é cavalgar uma espécie de frenesim populista (...) Restando pouca coisa da política e das propostas, resta trabalhar o soundbyte", afirmou o ministro da Saúde.

O plenário da Assembleia da República está a debater, a pedido do PCP, as políticas de saúde, nomeadamente no que respeita às reivindicações dos profissionais e à carência de pessoal no Serviço Nacional de Saúde.

Também o Bloco de Esquerda exige que o Governo comece a negociar de forma séria com os profissionais de saúde, lembrando que o Ministério da Saúde tem sido acusado de “fazer das negociações um simulacro”.