O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, assumiu que os resultados da auditoria ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) são “evidentemente preocupantes”, já que revelaram uma dívida de 50 milhões de euros.

A auditoria dá resultados que são evidentemente preocupantes, mas é importante que se diga que isto não contenda em nada nem com os direitos, nem com aquilo que é o direito dos que beneficiam do apoio à doença dos militares, da ação social complementar”, referiu Azeredo Lopes.