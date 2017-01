O líder da Distrital do PSD/Porto, Bragança Fernandes, lamentou, este domingo, a morte do autarca Guilherme Pinto, um “Homem Bom” que “deu a vida a servir Matosinhos”.

Guilherme Pinto foi um Homem Bom, um Homem culto e que deu a vida a servir Matosinhos”, referiu o também presidente da Câmara Municipal da Maia, para quem “a Área Metropolitana do Porto fica mais pobre” com a morte do presidente da Câmara de Matosinhos.

Hoje é um dia muito triste para mim, pois perdi um amigo que tratava por ‘meu irmão’”, afirmou.

Também a a concelhia do PSD de Matosinhos lamentou a morte do autarca Guilherme Pinto, um “homem frontal, duro e de convicções” que “ficará na história do poder local democrático”.

Muito para além do combate politico, da diferença de pensamento e de projeto para o concelho, foi com a mais profunda consternação que acordámos com a triste notícia do seu desaparecimento”, salientou.

PS "curvado" perante "legado" de Guilherme Pinto

O PS considerou que o presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto foi um “incansável defensor” do concelho e das suas gentes.

Guilherme Pinto foi até ao fim um incansável defensor de Matosinhos e das suas gentes, movendo-se e batendo-se por essas causas inexpugnavelmente”, lê-se numa nota da Direção Nacional do PS enviada à agência Lusa.

O PS refere na mesma nota que Guilherme Pinto, “socialista do coração, cumpriu um dos seus sonhos pouco antes do seu falecimento, voltar a ser militante do Partido Socialista”.

O Partido Socialista curva-se perante a sua memória e o seu legado de serviço ao povo de Matosinhos, legado que cabe a todos os socialistas e a todos os seus amigos saberem estar à altura”, adianta a Direção Nacional.

Manifestando “profundo pesar pela morte do camarada Guilherme Pinto”, o PS expressa, ainda, à sua família, amigos e camaradas “sentidas condolências neste momento difícil e de profunda perda”.

Ferro Rodrigues lembra "autarca marcante"

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, lamentou a morte do presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que lembrou como um “autarca marcante” que foi uma “grande referência” para o concelho.

Numa nota enviada à agência Lusa, Ferro Rodrigues salientou que Guilherme Pinto “foi também uma voz ativa na região Norte e, em particular, no seio do Partido Socialista, partido em que voltou a estar filiado desde o passado dia 03 de janeiro”.

É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento de Guilherme Pinto. Antigo deputado à Assembleia da República, foi um autarca marcante em Matosinhos, primeiro como vereador e depois como presidente da Câmara Municipal”, realçou o presidente da Assembleia da República, que endereçou as suas condolências à família e a sua solidariedade aos cidadãos de Matosinhos.

A Câmara de Matosinhos informou este domingo que o presidente do município, Guilherme Pinto, morreu de madrugada, aos 57 anos, “em casa, junto da família e de modo tranquilo, após mais de dois anos de luta contra a doença”.

A autarquia anunciou, também, que o velório decorre no salão nobre dos Paços do Concelho a partir das 09:00 de hoje.

Na segunda-feira, o corpo sairá pelas 15:30 para a igreja do Senhor de Matosinhos, onde terá lugar uma missa celebrada pelo bispo do Porto, António Francisco dos Santos.

O autarca apresentou no início da semana o pedido de renúncia ao mandato, devido ao seu estado de saúde, uma decisão que produziria efeito a partir de 01 de fevereiro.