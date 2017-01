Com a voz embargada, José Sócrates falou com a TVI ao telefone para reagir à morte de Mário Soares, que recordou como "um grande amigo". Um homem que, na sua opinião, foi "o político mais importante e mais influente da segunda metade do século XX no nosso país".

O antigo Presidente da República foi visitar o ex-primeiro-ministro à prisão de Évora. Sócrates não se referiu a esse momento, mas disse que perdeu também "um grande companheiro".

Soares foi um "combatente pela liberdade, pelas suas convicções" e o ex-primeiro-ministro destacou a sua "coragem física e moral que não tem paralelo na história recente".

Sempre se afirmou como um personagem lutador. quando oiço tantas vezes valor da vondade e da coragem na vida política, ele sempre almejou o impossível e tornou possível. Recordo-o também como um político que soube liderar os combates pela reconciliação interna".

Exemplo disso foi o seu discurso na noite da primeira vitória eleitoral que ninguém previa "Foi um apelo à reconciliação. Ainda me recordo das suas palavras: esta é a vitória da tolerância".

Ou seja, Soares "soube fazer o combate e a concórdia" e "nunca foi paternalista nem nunca aceitou o paternalismo como uma linha política".