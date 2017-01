O presidente do Brasil afirmou que Mário Soares foi "uma figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional", que "intensificou as relações" entre os dois países.

"A conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem naturalmente de há muito tempo, foi reforçada no período que o antigo primeiro-ministro, presidente e deputado intensificou enormemente as relações com o nosso país."

Michel Temer esteve reunido esta manhã com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, antes de se dirigir para o funeral de Soares.

"A relação entre Brasil e Portugal foi enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional, do grande português Mário Soares."

Michel Temer estava acompanhado pelo antigo presidente brasileiro José Sarney.

O chefe de Estado brasileiro destacou as amizades entre Soares e Sarney e o também antigo presidente Fernando Henrique Cardoso.

Além de Michel Temer, o Presidente da República recebeu esta terça-feira o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e o rei Felipe VI de Espanha, que se deslocaram a Lisboa para as cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares.