Mário Soares foi tudo o que havia para ser em política. Foi resistente anti-fascista, deputado, ministro, primeiro-ministro, presidente da república. A política, como se pode ver nesta Grande Reportagem, está-lhe no sangue já que nasce numa família onde o pai também foi um homem fortemente empenhado na política sendo ele próprio um anti-fascista. Sob forte influência da geração republicana de seu pai, Mário Soares constrói uma vida que não é consensual.

Amado por uns e odiado por outros, uma coisa é certa: Soares marca a história do século XX Português. Esteve envolvido nos processos mais importantes da História do século XX em Portugal: a luta anti-fascista, a descolonização, a luta pela instituição da democracia sendo uma das figura mais marcantes no período revolucionário, a consolidação da democracia e finalmente a adesão de Portugal à CEE.

«Soares é fixe» passa por todos estes momentos contando a História de vida de uma dos políticos Portugueses mais conhecido em todo o Mundo. A primeira parte da reportagem foi emitida esta terça-feira, a será segunda emitida na quarta-feira e no próximo sábado, após o Jornal Nacional, é repetida a reportagem, na íntegra.

«Soares é fixe» é uma reportagem de Maria José Garrido, com imagem: Júlio Barulho e Rui Romão, montagem de Vasco Crespo, grafismo de Ricardo Rodrigues e Pós Produção Áudio de António Capote.