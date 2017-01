Os momentos menos formais da visita oficial de António Costa à Índia vão ser eliminados, acompanhando os dias de luto nacional pela morte de Mário Soares. O primeiro-ministro veio justificar, pela segunda vez, a razão de não comparecer no funeral do antigo Presidente da República, o primeiro de Estado dos últimos 36 anos.

"Trata-se de uma vista de Estado e, portanto, os primeiros-ministros não têm aqui vontades pessoais. Têm de fazer o que devem fazer", declarou.

Ontem, Costa já tinha lamentado a "perda insusbtituível" e anunciado que não cancelaria a viagem para esta última despedida. Nas cerimónias fúnebres, será transmitida uma mensagem vídeo sua, gravada. "Como chefe do Governo, não deixarei de fazer a minha intervenção do Mosteiro dos Jerónimos, assegurando, naturalmente, que o funeral de Estado que o Governo decretou decorrerá com tudo aquilo que se exige".

Se fosse uma questão pessoal, faria aquilo que todos os amigos do dr. Mário Soares querem fazer, que é prestar-lhe pessoalmente a sua última homenagem, poder dar um abraço ao vivo aos seus filhos Isabel e João. Só o pude fazer por telefone, mas é assim"

Também Soares, em 1989, não cancelou a visita de Estado que tinha à Hungria e à Holanda quando soube que o seu filho teve um desastre de avião. O acidente ocorreu quando João Soares partia da Jamba, o quartel-general de Savimbi, em Angola. Esteve às portas da morte no hospital, na África do Sul. Maria Barroso foi ter com o filho. Soares não, por estar em representação do seu país.

Ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, recordou isso mesmo dizendo que "se Mário Soares soubesse, ficaria contente com esta decisão", precisamente por sempre ter colocado so interesses do Estado, da Nação e dos portugueses acima de quaisquer outros.

Agora, embora a viagem de Estado de António Costa se mantenha, "os momentos menos formais da visita" vão ser "eliminados". Hoje, em Bangalore, onde o chefe de Governo se encontra, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória de Soares.

António Costa referiu ainda que hoje, em Bangalore, durante a sessão de abertura da convenção da diáspora indiana, houve a oportunidade de se assistir "a um momento muito marcante, que foi a homenagem que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, promoveu com um minuto de silêncio em memória de Mário Soares".

O primeiro-ministro lembrou igualmente a última vez em que teve a oportunidade de falar com o antigo Presidente da República e fundador do PS.

"A última vez que conversei com Mário Soares aconteceu a 23 de julho passado, quando o Governo lhe prestou homenagem pelos 40 anos da posse do primeiro Governo Constitucional. Felizmente, pudemos prestar-lhe uma homenagem em vida, como ele merecia e por tudo aquilo que ele deu ao país exigia que se fizesse", acrescentou.

Mário Soares, considerado o pai da democracia portuguesa, morreu no sábado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.

O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente, aberta ao público, no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13:00 de segunda-feira, e o funeral de Estado realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira, para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.