O desaparecimento de Mário Soares é notícia em Espanha, França, Alemanha, mas também do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos e no Brasil. Grande parte dos jornais internacionais descrevem-no como o “pai da democracia portuguesa” ou do “Portugal moderno”.

As edições de hoje em papel dos principais jornais espanhóis dão grande destaque à morte de Mário Soares, todos com chamadas de primeira página para artigos de página inteira sobre o desaparecimento do “construtor do Portugal moderno e europeu”.

O El País faz essa chamada na primeira página com um texto a explicar que “Portugal se vestiu ontem [sábado] de luto pela figura mais decisiva do seu último meio século”, uma “personalidade chave na consolidação da democracia e na integração do seu país na Europa”.

O artigo do correspondente do jornal em Lisboa continua numa página interior ao lado de um texto de opinião de Raúl Morodo, da Academia de Ciências Morais e Políticas e ex-embaixador de Espanha em Portugal, que considera Soares um “rebelde democrata e grande estadista”.

Um outro diário, El Mundo, titula na primeira página “Adeus a Mário Soares, símbolo do socialismo português” e nas páginas interiores “Portugal despede-se de um patriarca da sua democracia”, “figura chave da transição pós-Salazar que marcou décadas da política lusa”.

A vida de Mário Soares e a história da democracia portuguesa foram sempre de mão dadas”, refere o artigo, que ocupa uma página sobre a vida e obra do estadista português.

O ABC noticia a morte do ex-Presidente com o título “A pátria do fado perde o seu político mais querido” e realça que o também ex-primeiro-ministro socialista “soube entender-se com conservadores e comunistas”.

O La Razon titula em primeira página “Morre o pai do Portugal moderno” e numa página interior desenvolve um artigo sobre a vida de Soares, com uma grande foto do ex-Presidente português.

Segue-se, noutra página, um artigo de opinião do antigo embaixador de Espanha em Portugal Inocencio Arias, que considera Soares “um colosso da política”.

Inocencio Arias estava em Lisboa aquando do 25 de Abril de 1974 e relata o episódio que levou ao assalto da embaixada espanhola em Lisboa por populares e o receio dos portugueses de uma invasão espanhola.

O ex-embaixador, agora na reforma, afirma a sua surpresa pela falta de conhecimentos que os espanhóis têm dos portugueses e dos seus dirigentes, com exceção de Mário Soares.

Poucos espanhóis podiam e podem mencionar o nome de um pintor, um músico ou um político português. Muito poucos apontariam hoje o nome do Presidente da República ou do primeiro-ministro”, lamenta Arias, acrescentando que “a exceção a esse desconhecimento foi Mário Soares”.

O jornal La Vanguardia, de Barcelona, informa na primeira página que “faleceu Mário Soares, artífice da democracia portuguesa” e no interior refere que “Portugal chora a perda” do “histórico líder socialista”.

O diário dá conta de que Soares “teve uma relação com Felipe Gonzalez [ex-líder do Governo espanhol] cheia de cumplicidades, apesar dos desencontros iniciais”, e lembra que o ex-Presidente português “desde os seus tempos de universitário e jovem advogado lutou contra a ditadura de Oliveira Salazar”

O assunto mereceu ainda destaque nas edições online dos jornais alemães. A revista Der Spiegel recorda o “pai da democracia” em Portugal como “um observador de língua afiada e crítica” e frisa que nunca deixou de estar atento à União Europeia.

Ainda na Alemanha, o Die Zeit, o Die Welt, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, o Süddeutsche Zeitung e até o Bild noticiam a morte de Mário Soares, “o legendário socialista português”.

Em França, o Le Monde descreve Soares como o “artesão que atua na construção europeia” e recolhe as reações do presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, do presidente do Parlamento Europeu Martin Schult, e ainda do presidente francês Hollande.

O Libération noticia a morte do ex-presidente, que descreve como "pai sentimental" de Portugal.

O Le Fígaro recupera uma entrevista de 1994 ao antigo estadista português, na qual defende que “a humanidade vai-se mobilizar pelas ideias, não apenas por interesses”.

No Reino Unido, a BBC recorda que Soares desempenhou "um papel chave" no período pós-25 de Abril.

O Financial Times fala do político "que guiou Portugal do autoritarismo para a democracia" e recorda o seu “bom humor e entusiasmo pela vida”. O jornal britânico atribui-lhe ainda o mérito de integrar Portugal na CEE e de ajudar os portugueses a recuperar a confiança após a ditadura.

A mesma publicação refere-se a Soares como um “oponente ao regime de Salazar, que se livrou de um empurrão comunista para o poder”.

O The Guardian noticia a morte do "antigo primeiro-ministro" e o The independent escreve também que “o antigo presidente e primeiro-ministro de Portugal morre aos 92 anos”.

O jornal italiano La Stampa despede-se com um “Adeus ao Presidente Soares” e frisa que “levou Portugal da ditadura para a democracia”. Também em Itália, o jornal La Repubblica escreve que Portugal está “de luto" e a agência de notícias italiana, ANSA, ressalta a morte do "líder da revolução dos cravos".

A morte do antigo Presidente da República surge ainda em chamadas de primeira página no Jornal de Angola e nos brasileiros Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo.

Na manchete, O Globo descreve Soares como o “presidente de todos os portugueses”, e a sua edição online tem uma fotogaleria e uma cronologia dos momentos mais marcantes da sua vida política.

O Estadão recorda que o socialista português era “admirado por sua tenacidade e otimismo exuberante” e a Folha de S. Paulo descreve-o como uma “figura controversa entre portugueses”.

Nos Estados Unidos, o New York Times escreve que morreu “o líder socialista que guiou a complicada transição de Portugal para a democracia nos anos 70”.

O Wall Street Journal refere-se a Soares como “uma figura pivot na transição de Portugal da ditadura para a democracia, que como primeiro-ministro liderou o empobrecido país para a União Europeia”, enquanto o The Washington Post destaca o papel de Soares na “passagem do seu país da ditadura para a democracia parlamentar”.

Quanto às principais agências internacionais de notícias, a Reuters salienta que Soares teve “um papel central” na transição para a democracia e a Bloomberg recorda uma citação do antigo Presidente ao dizer que “a troika não nos dá nada, traz empréstimos com juros muito altos”.

A Associated Press escreve que Mário Soares Soares "ajudou a conduzir o seu país em direção à democracia" e tornou-se "um estadista global através do seu trabalho com o movimento Internacional Socialista".

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.