"O homem sempre o mesmo, a causa sempre a mesma: a Liberdade". Marcelo Rebelo de Sousa resumiu assim a importância da figura e do valor pelo qual Mário Soares, falecido neste 7 de dezembro de 2016, aos 92 anos, lutou a vida toda.

Resta a Mário Soares, com o inspirador travar o derradeiro combate, aquele em que estamos e estaremos todos combate pela duradoura liberdade e justiça na nossa Pátria comum, o mesmo é dizer, o combate pela imortalidade do seu legado".

Quer que o seu legado seja honrado. Por isso, o atual Presidente da República promete: "Combate que iremos vencer, dele nunca desistiremos, tal como Mário Soares nunca desistiu de um Portugal diferente, Europa livre. no que era decisivo foi sempre vencedor".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou as "imagens únicas que ninguém esquecerá" e Mário Soares: a presenta "corajosa" ao lado de Humberto Delgado, a resistência a partir do exílio, a chegada a Santa Apolónia, o discurso que ali fez, o debate com Álvaro Cunhal, a "disponibilidade para servir como pm en duas crises graves, a "tenacidade nas presidenciais de 1996, o "calor irrepetível" nas presidências abertas, o sonho de Timor-leste independente, a presença na manifestação contra a intervenção do Iraque.

Todos estes e ainda outros momentos partilhados com Maria Barroso, "sua mulher e companheira de luta", fez questão de recordar Marcelo. Como também lembrou o currículo político de Soares, sempre pautado pela liberdade.

Sobretudo como lutador pela liberdade, determinante a criar democracia, a votar constituição, a lusofonia como comunidade, a adesão às comunidades europeias, sonhando com uma Europa das pessoas e da solidariedade, condenando as violações dos direitos humanos".

No fundo, e mais uma vez, lutando sempre pela "verdadeira liberdade", num quadro "universalista, atlântico e progressista", perante a "glória e o revés".