A Câmara de Lisboa decidiu dispensar, até ao meio-dia, os trabalhadores da autarquia que queiram assistir à homenagem prestada ao antigo chefe de Estado português Mário Soares que decorre na Praça do Município a partir das 11:00.

Num e-mail enviado aos funcionários, e ao qual a agência Lusa teve acesso, o município informa que irá ocorrer, "junto ao edifício dos Paços do Concelho, a trasladação da urna do antigo Presidente da República Mário Soares - do carro fúnebre para o armão militar - que a transportará em cortejo até ao Mosteiro dos Jerónimos".

Todos os trabalhadores que desejarem assistir a este momento de homenagem na Câmara Municipal de Lisboa, que ocorrerá a partir das 11:00, deverão comparecer na Praça do Município até às 10:45, estando dispensados do serviço até às 12:00".

A autarquia ressalva, contudo, que se excetua desta dispensa "os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, que em função da sua natureza devam manter-se em funcionamento".

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), também dispensou os trabalhadores da autarquia que quiserem acompanhar as cerimónia fúnebres de Mário Soares.

Numa nota interna distribuída aos colaboradores da Câmara Municipal de Cascais indica-se que "será justificada a ausência do trabalho aos que pretendam acompanhar as cerimónias fúnebres do Dr. Mário Soares", pedindo apenas que "essa manifestação de vontade seja reportada às respetivas chefias, por razões de planeamento do trabalho e das equipas".

A dispensa é válida para hoje e terça-feira, dia do funeral do ex-Presidente da República.