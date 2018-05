O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse esta quarta-feira que a saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’) é uma “má ideia”, reveladora da “impaciência” dos políticos que deveriam ter optado por outras soluções que não a rutura.

O ministro das Finanças português falava hoje na Escola EB Francisco de Arruda, em Lisboa, numa conversa com alunos no âmbito das comemorações do Dia da Europa.

A questão do ‘Brexit’ foi abordada algumas vezes pelos alunos, que tentaram junto do responsável perceber o que levou o Reino Unido a optar por sair da União Europeia.

Às vezes, os políticos podem ter más ideias, mas todos nós, coletivamente, temos de nos dar e resolver as boas e as más ideias e tentar encontrar soluções e, por isso, a discussão sobre o ‘Brexit’ é tão importante, por um lado para mostrar a determinação na construção do futuro e do ponto de vista do Reino Unido da definição de qual é a relação que o país quer ter com esta noção da Europa”, disse.

Lidar com más ideias as vezes é menos agradável do que com as boas, mas temos de mostrar que conseguimos ser amigos como dantes e construir aquilo que seja possível construir para que o futuro possa não ser muito danificado por esta decisão”, acrescentou Centeno às crianças, que atentamente o escutaram esta manhã.

O que é ser europeu, por que é que os portugueses devem estar orgulhosos de ser europeus, o que pode Portugal beneficiar de ter o ministro das Finanças como presidente do Eurogrupo, por que há países que querem sair da União Europeia, outros a quererem entrar e outros ainda a não quererem entrar foram algumas das questões colocadas pelos alunos da Francisco Arruda e da Escola Secundária Pedro Nunes presentes na sessão.

Centeno falou sobre a importância de celebrar a Europa, promover a diversidade, a integração, a cooperação e a paz, na iniciativa para assinalar o Dia da Europa.

À entrada, o governante visitou a exposição organizada pelo Clube Europeu da Escola EB Francisco de Arruda, tendo sido recebido por vários alunos que se vestiram com os trajes tradicionais de vários países.