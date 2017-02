O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que, numa altura em que "há quem crie obstáculos, muros e limites à entrada e saída de pessoas", a posição portuguesa "é abrir os braços" aos refugiados.

À entrada para um almoço com refugiados na Cozinha Popular da Mouraria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa explicou aos jornalistas que este momento tem um "significado muito especial" porque era uma refeição "com comida do Médio Oriente, cozinhada por refugiados, que vêm do Iraque, da Síria e da Eritreia".

"E portanto é um pequeno sinal daquilo que nós pensamos: no momento em que há quem crie obstáculos, muros, limites à entrada e à saída das pessoas, a posição portuguesa é abrir os braços", sublinhou, sem referir diretamente o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aprovou um conjunto de medidas anti-imigração.

O Presidente da República considera que um almoço como o de hoje é um "pequeno gesto" que às vezes vale "mais do que grandes proclamações contra essas políticas".

"Abrir os braços como sempre abrimos e naturalmente aceitar como sempre fomos aceites por todo o mundo", enalteceu.