Presidente da República convidou os ex-candidatos às presidenciais para um almoço no Palácio de Belém. António Sampaio da Nóvoa, Maria de Belém Roseira, Paulo de Morais, Henrique Neto, Jorge Sequeira e Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, compareceram ao chamado. Marisa Matias esteve ausente, mas o PR falou com ela por Skype. Edgar Silva e Cândido Ferreira também não puderam estar presentes, um devido a afazeres políticos regionais e o outro por se encontrar no estrangeiro