O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ter alta este domingo. A confirmação foi feita pelo cirurgião Eduardo Barroso, este sábado, à saída do hospital.

Mantém-se bem. Bem disposto. Penso que agora à noite até vai dar um passeio pelos corredores. o meu colaborador que está aí de serviço já combinou com ele de o ir buscar, agora que há menos movimento, para dar um passeio pelos corredores.(...) Se mantivermos a alta, como está previsto, a partir daí pode ir quando ele quiser. Mas o que eu pensei e o que ele me disse agora é por volta da hora do almoço. É já não almoçar cá", disse Eduardo Barroso aos jornalistas.